港鐵物業積極推行ESG　為香港創建社區近45年

實踐「環境、社會及管治」（ESG）推動可持續發展是各大企業的重要課題。港鐵公司早已將ESG元素融入業務及營運中，而在物業發展過程中，港鐵從規劃設計階段開始，便透過落實「一地多用」的原則，善用土地資源，為香港提供房屋供應的同時，亦建設了多個配套完備兼無縫連接港鐵站的可持續發展新社區。在商場營運及物業管理業務上，港鐵亦投放資源積極推行各項環保節能、低碳及推動社會共融的措施，推廣低碳綠色生活理念。憑藉在ESG方面的貢獻，港鐵於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」中，榮獲「超卓可持續物業及社區發展大獎」，彰顯港鐵在ESG方面傑出表現。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝先生對於公司獲獎感鼓舞，他說：「多謝《東方日報》頒發如此具意義的獎項予港鐵公司。事實上，公司多年來在物業發展中投放大量資源，在規劃、設計、建築、營運及管理各方面融入『環境、社會及管治』元素，務求與居民一起建設更美好的社區，為香港的可持續發展出一分力。」

鄧智輝先生表示，公司採用「一地多用」原則進行規劃，善用香港珍貴的土地資源，以低碳的鐵路為骨幹，於鐵路沿綫車站興建新社區，亦會研究於鐵路沿綫設施發展項目的可行性，正如興建中的油塘通風樓，以及早前批出的百勝角通風樓和東涌牽引配電站項目，落成後將會為香港帶來更多新社區。同時，多個物業項目亦與港鐵站進行無縫連接，並配合區內的商場、綠化空間、休憩用地及社福設施等配套。而作為扎根香港近45年的港鐵公司，一直持續地為香港發展出多個宜居的新社區，由最早一批的社區包括杏花邨站的杏花新城與杏花邨、荃灣站的綠楊新邨與綠楊坊、九龍灣站的德福花園及德福廣場，及至近年的九龍站上蓋社區、日出康城等，都是當中的成功例子。

在新的零售業務運作模式下，港鐵為年青一代創造不同機遇。鄧智輝指，公司引入不同方案協助香港年輕企業家及設計師發揮所長，其中由公司年輕團隊創立的品牌LOUDER，便為逾百個本地品牌及設計師提供推廣機會，讓他們透過低成本及高效率的LOUDER平台，在港鐵旗下商場推廣他們的產品。

實踐環保，推行綠色生活是近年的大趨勢。港鐵在旗下商場及商廈積極落實不同的節能減排措施，如為鼓勵市民綠色出行，在旗下商場設置電動車充電設施，而在即將於今年中開幕、位於大圍的商場「圍方」，更提供330個單車停泊設施，方便單車使用者。減排方面，港鐵公司亦積極參與「惜食約章」，推動食肆參與減少廚餘運動，現時已有超過25%租戶參與。自2021年起，港鐵在旗下12個商場設置「逆向自動售貨機」，截至2022年12月已收集逾360萬個飲品膠樽供循環再造。商廈方面，環球大廈及海富中心設有可重用餐具回收機，鼓勵市民改變即棄文化。為讓市民體驗綠色生活及享受有機種植樂趣，自2021年起，青衣城與「香港青年協會有機農莊」合作推廣市區天台耕種，並透過捐贈農作物給有需要人士將關愛帶到社區。公司亦已計劃於杏花新城及綠楊坊率先試行安裝太陽能發電板，並會逐步擴展至其他商場，支持可再生能源發展。

商場及商廈積極推動環保，港鐵管理的屋苑則實踐節能減廢。大部分屋苑已參與中電能源審核，實行慳電節能，亦透過環保署舉辦的「綠綠收」計劃，推廣分類回收，轉廢為材；杏花邨設有廚餘回收機，是全港大型屋苑的先驅，部分屋苑亦引入了廚餘堆肥機；公司與「香港木庫」合作，將九龍站上蓋屋苑公共空間的廢棄木材升級再造，用以翻新木椅，宣揚樹木再生的理念；日出康城設有污水回用系統，可將回收污水轉化為適合灌溉園林和清潔戶外公共用地的用水；公司與本地初創企業Greenology 合作於屋苑設置「Fill n’GO環保裸買機」，鼓勵居民自攜容器裸買環保產品，首部裸買機於今年2月在漾日居率先試行，及後計劃擴展至其他屋苑。