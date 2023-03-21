疫後經濟初起步　港府僅稱審慎處理加價　問「可加可減」又扮聾

中港兩地全面通關1個半月以來，單日內地來港旅客上周六(18日)終於突破十萬人，政府發言人，預期隨着大型國際活動復辦，香港經濟會進入全面復甦的「大直路」。不過，正當市民欲迎頭趕上之際，各項公共交通工具卻輪流加價，先有天星小輪下月加船費，專營巴士及的士亦申請加價，而港鐵過去3年凍價及減價後，今年亦恐再加費。面對不同交通加票價的問題，當局僅稱會考慮市民承受力、觀感等問題，重申會「把關」及審慎處理。至於何時交代港鐵可加可減機制則未有回應。

至於地方行政檢討事宜，發言人稱政府正積極進行，明白社會對問題關心，已要求民政及青年事務局及政制及內地事務局盡快處理問題，認為檢討最重要是讓有關架構符合基本法，達地方的諮詢功能。

另外，問及本港銀行業是否穩健，港府會否出席關於瑞銀的會議時，發言人指出香港銀行業十分穩健及有管控風險，當局亦有關注相關事件，多間銀行機構，包括瑞士中央銀行已表示將提供協助，亦有其他銀行表示會提供流動資金。考慮到瑞銀在港業務、資金比較少，本港銀行業及市場仍有充足流通資金，暫時對本港無重大影響，金管局等機構會繼續注視情況並會監管相關風險。發言人又重申，港府一直以來都與世界市場保持溝通，港府官員未來一定會繼續到海外、包括西方國家、亞洲國家以及內地，建立商務關係。