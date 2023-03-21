待提取背景報告　童樂居25歲前員工認罪候判

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中1名被告被指虐待3名幼童，包括大力用毛巾抹面、拍打後腦及把幼童摔在地上。該被告被控3項虐兒罪，案件原定今(21日)在九龍城裁判法院進行審訊，惟被告改為認罪，裁判官葉啟亮決定先提取被告的背景報告，並押後至4月11日判刑，期間被告須還押。

沒有案底的25歲被告謝綉蔚，報稱無業（前幼兒工作員），她被控3項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。案情指被告於2019年2月起在童樂居工作。2021年11月20日上午8時許，1歲男童R與其他幼童在活動室內，被告則坐在R身後，其間被告突然拍打R的後腦2次；約20分鐘後，有13名幼童在活動區內看書及休息，正在整理書本的被告突然捉住一名3歲或以下的不知名男童左臂，把他摔在地上令他大哭；5日後的早上8時許，3歲男童F與6名幼童在活動室內，被告則在手推車旁整理物品，其間被告突然用毛巾粗暴抹向F的面約1秒，F及後哭著走向門口。被告最終於去年1月7日被捕，並在觀看相關事發片段後承認有襲擊R。

辯方求情指未婚的被告在案發後已不能從事照顧兒童的工作，並於新冠肺炎檢測中心任兼職，月入約1.5萬港元，不過最近又因疫情放緩而失業。辯方指3次襲擊事件的時間短暫，被告使用力度不大，且可能是過分粗魯，但非同類事件最嚴重。辯方又呈上被告父母及男友的求情信指被告本身愛錫童樂居的幼童且會自費買禮物給他們。辯方強調被告本性不壞，一念之差犯案，童樂居本身亦有不好的文化，被告受到渲染，最終犯案。

案件編號：KCCC 1884/2022