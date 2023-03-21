涉假發票呃38萬　出版社前僱員准以3萬元保釋

廉署調查一宗貪污案件時，揭發一名出版社前僱員涉嫌就再版書籍及搬遷工程偽造發票，詐騙出版社向多間承辦商支付共約38萬港元。廉署上周五(17日)落案起訴該名出版社前僱員4項欺詐罪及4項《防止賄賂條例》下的罪名。案件今(21日)在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，控方指本案將轉介至區院審理。法庭把案押後至3月30日再訊，以便控方準備轉介文件，被告准以3萬港元保釋，期間被告不得離港，不可接觸證人。

49歲被告孔祥威，為浸信會出版社(國際)有限公司(浸信會出版社)前僱員，被控8項罪名，即4項欺詐、2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，以及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》。8項控罪發生於2020年2月4日至2021年1月14日之間。其中4罪指，被告涉嫌向浸信會出版社訛稱該4間承辦商已完成書籍設計、編輯、排版及校對工作，誘使浸信會出版社向它們付款。

另外，被告涉嫌串謀另一間承辦商使用2套虛假的發票及支付款項申請表，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述誤導浸信會出版社，即該承辦商可獲服務費共2.7萬港元。被告亦涉嫌利用2套虛假的發票，誤導浸信會出版社其中一間承辦商曾為出版社進行2項搬遷工程，並可獲服務費共1.1萬港元。

案件編號：ESCC646/2023