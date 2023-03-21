去年接607宗保險新投訴 　按年升18.6%　醫療人壽佔最多

大多港人有購買保險，近年涉及保險的投訴亦漸多。保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會今日(21日)公布2022年索償投訴統計數字及個案檢討，去年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%。在已審結的359宗與索償相關的投訴個案中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達816萬港元。而去年引起最多索償糾紛的兩類保單，分別為住院/醫療保險，以及人壽/危疾保險。

已審結的359宗索償投訴中，有58宗需要投訴委員會審理裁決，結果有13宗裁定投訴人得直，可獲賠償，單一個案最高賠償額約40萬港元；而委員會同意保險公司賠償決定的個案有45宗，其中1宗個案，委員會建議保險公司通融處理，獲保險公司接納。 餘下個案，有75宗達成和解；164宗表面證據不成立；62宗的索償人撤銷投訴。

整體數字而言，保險投訴局去年共處理了695宗投訴個案，其中607宗屬新接獲的個案，比2021年的512宗上升約18.6%，而88宗則是2021年度尚未審結的個案。在695宗已處理的投訴個案中，當中約479宗受理個案中，有379宗已經審結，餘下的100宗尚未結案，須留待今年處理。