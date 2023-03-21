高鐵下月長途車票周四開售　西九站多名市民今撲空而回

廣深港高鐵香港段下月一日起恢復長途服務，適逢下月5日是清明節假期，且復活節長假緊接而來，東網今（21日）接獲多宗投訴，有市民指按照鐵路車票預售期15天的規定，早上前往西九龍站購買下月4日班次前往肇慶探親，惟相關車票未開售，最終失望而回。投訴人質疑，西九站職員指引不清晰，導致她苦等多句鐘，更質疑高鐵宣稱全面重開所有站點，惟車票仍未發售。

港鐵今早宣布，高鐵下月1日起全面重啟列車服務，屆時每日列車班次將由現時的102班增至164班，屆時列車直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市。同時將會增加5個新站點常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國66個站點。新增班次的車票將於本周四(23日)開售。

投訴人陳太今日凌晨抵達西九龍站，排頭位的她打算購買4月4日前往肇慶東的高鐵車票，一家十多人趁假期前往當地探望久未見面的年邁母親，惟等至早上約7時半，職員派籌時竟告知她車站票務櫃位仍未有相關車票開售，反建議她嘗試經中國鐵路12306網購票，惟最終失望而回。她指，當時現場有逾200人排隊，當中不少是長者，有同場人士亦指其他車站同樣未有開售，期間有人表現鼓譟。

陳太表示，現場職員僅解釋指，內地高鐵「無放飛」導致有關車票未能開售，故質疑高鐵安排不當，應事先提早通知市民。她指未來兩周會透過網上平台再嘗試購買高鐵車票，坦言深圳有直通巴士前往肇慶，但廣州番禺順德一帶經常塞車，故仍希望乘搭高鐵。

另一投訴人曾先生同樣撲空，他今早到車站排隊，由取籌起計已等候4、5小時，最終至櫃位始發現無車票賣，對此感到失望。