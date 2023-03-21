調查揭逾4成在職人士出現過勞　機構籲企業出招挽留人才

過去3年疫情下港人生活壓力大，有調查發現，在職人士的職場開心指數在10分為滿分中，僅得5.15分，較一般人口的6.59分明顯較低。調查機構認為，上班族不開心主要是薪酬待遇建議，籲企業不應只顧搶人才，也要顧及留人才，並建議政府繼續鼓勵特別假期和彈性工作，以及家庭友善政策。

是次民調由社會企業「香港開心D」主辦，委託東華學院護理學院，香港教育大學心理學系，於去年12月底網上訪問1,527人。調查發現，31.5%受訪在職人士指工作導致生活失衡；40.5%港人則表示工作出現「過勞」情況。調查指出，最影響在職人士的職場快樂感是自評薪酬恰當度，即受薪者考慮到自己的工作量和工作表現後，對所獲的薪酬感到有多恰當。實際收入反而與職場快樂感沒有直接關係。

香港開心D顧問及東華學院護理學院副院長（研究）林清表示，香港在職人口的確比一般人口不開心，建議企業管理層主動關心工時長的同事，了解其難處和工作生活平衡狀況，以評估調整工作量或培訓的需要，減低工作過勞的情況；企業可定期進行工作表現評核去與同事討論薪酬恰當度問題，務求建設雙贏、公平和互相尊重的職場。調查同時指，35%受訪者指其公司無提供勞工處提倡的任何一種特別假期，建議政府應繼續鼓勵企業提供相關假期，包括婚姻假、家長假、敬孝假、恩恤假、特別事假。