房署監工及2名公屋地盤分判商員工　涉收受賄款貸款被廉署起訴

廉署今日(21日)落案起訴一名房屋署(房署)監工，控告他涉嫌向大埔一個公共房屋(公屋)建築地盤3間分判商的6名員工，索取及收受賄款及貸款共逾9萬港元，涉及地盤施工巡查。其中2名有提供賄款及貸款的分判商員工亦被起訴。3名被告已獲准保釋，周四(23日)在沙田裁判法院答辯。

30歲的被告黃都，為房署一級監工(建築)，被控共15項罪名，即10項公職人員接受或索取利益，以及5項訂明人員接受或索取利益。第2名被告為30歲的李鵬健，為利駿建築工程有限公司(利駿)前紮鐵「工頭」。第3名被告為38歲的林偉杰，為和發工程有限公司(和發)工程科文，2人分別被控兩項向公職人員提供利益罪名，以及3項向訂明人員提供利益罪名。案情指，2021年1月至2022年4月案發期間，房署監工黃都獲派駐大埔一個興建中的8座公屋建築地盤，負責監管地盤其中一座的建築工程質量和進度。他可要求承建商及分判商工人糾正不合格工程，以及須向房署提供巡查表格。

利駿是該座地盤的紮鐵分判商，其紮鐵「工頭」李鵬健受房署監工黃都監督。黃都涉嫌索取及接受由李鵬健提供的兩筆賄款共2,500港元，以在巡查利駿施工時優待李鵬健。黃都又涉嫌以相同目的，向李鵬健及另外兩名利駿紮鐵工索取另外6筆賄款共4.43萬港元，但遭3人拒絕。和發是該地盤另一個分判商，負責泥井挖路工程。黃都涉嫌未得行政長官許可，向和發工程科文林偉杰索取及從對方接受3筆貸款共2.55萬港元。林偉杰則涉嫌與房署進行事務往來時，向黃都提供該3筆貸款。

另外，黃都涉嫌向第3間分判商一名泥水管工索取兩筆賄款共6,000港元，以在巡查該分判商的施工時優待該名泥水管工，但遭對方拒絕。黃都又涉嫌未得行政長官許可而向該分判商一名曾在該地盤工作的鐵模工人索取一筆3,000港元的貸款，以及接受一筆1萬港元的貸款。廉署接獲房署轉介投訴及後展開調查，發現黃都於案發期間，曾向房署提交逾220份有關利駿的紮鐵工程巡查表格，以及逾160份有關上述第3間分判商的泥水工程巡查表格。調查又顯示，黃都向分判商員工借貸時，沒有按相關政府規例，即《接受利益(行政長官許可)公告》就索取及接受該等貸款索取許可。