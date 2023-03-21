啟勝不斷創新提升服務　扎根香港45年　引入智慧及綠色物管

啟勝管理服務（啟勝）扎根香港45年，一直秉承集團新鴻基地產「以心建家」的信念，堅持「用心服務，做到最好」，與時並進利用智慧物管提升服務質素，同時將綠色管理及創新科技引入到環保工作，締造可持續發展。今年，啟勝榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦「超卓品牌大獎2022」中的「超卓物業管理服務大獎」，肯定了啟勝的領先成就。

啟勝向來重視「以客為先」的文化，善用創新科技迎合社會及市場的變化，同時聆聽客戶需要推行各項嶄新服務。啟勝副董事總經理朱啟明表示：「智能化物管是大勢所趨，我們除了不斷引入市場上最新的科技協助提升管理服務質素，更會與本地初創企業（Start Up）合作，在旗下物業應用嶄新創科項目，智能洗手間就是其中一個合作成功例子。」啟勝透過5G網絡應用人工智慧物聯網，率先在旗下新都會廣場引入智能洗手間系統。透過安裝在商場洗手間的感應器，連接雲端的數據分析，再加上安裝在洗手間走廊入口的顯示屏，為顧客提供實時的輪候時間及使用情況；洗手間內裝置室內空氣質素感應器收集5大空氣質素指標，而用品感應器則收集洗手間用品使用情況，管理團隊可遙距掌握洗手間的數據，制訂貼合顧客需要的方案。

啟勝旗下管理的物業皆視可持續發展為願景，務求在減少碳排放及緩解氣候變化方面作出努力。今年，環球貿易廣場（ICC）榮獲LEED V4.1 O+M現有建築的最高「鉑金級」評級，足證ICC在建造過程中最具可持續性和效率。自2012年以來，ICC已經節省1,700萬度電，即相等於4,500戶3人家庭的一年用電量，並成功將能源強度降低29%。ICC更通過購買國際可再生能源證書（iREC）來抵銷大約21,450噸的碳排放，以改善環境足迹和用作資助可再生能源項目。啟勝早年已經開始應用可再生能源，在旗下物業積極推動下，累積使用超過1,300塊太陽能板。

從優化組件到結合科技管理，啟勝亦於各大物業相繼引入新科技提升現有設備。例如V Walk引入自動化設備管理系統（BMS）及「優化冷凍水機組能源效率」（Chiller Plant Optimization）技術 ，連同物聯網（IoT）的應用，物業一年可省下逾400萬度電。MOKO則在升級的冷凍水機組新增變速驅動器，整套系統能使物業的功耗降低50%；配合於商場內全面使用LED照明系統，MOKO 4年內的整體用電量大幅減少超過500萬度電。啟勝管理的所有物業同樣積極配合節能目標，力求在2030年前將主要物業的耗電減少13%，為減排出一分力。

啟勝亦非常重視與客人溝通及互動，因此自家開發住宅物業手機應用程式「Live e-asy生活樂」及商廈物業用戶享有的「Work e-asy辦公易」連繫管理團隊和業戶，同樣擔當起重要溝通橋樑。管理團隊可透過手機應用程式發布通告，用戶亦可進行設施預訂、訪客登記等，將一站式智能科技融入客人生活。啟勝亦在應用程式加入「Channel e-asy輕鬆樂」短片分享平台，為用戶送上多元化題材的趣味影片。

啟勝力求創新推行各項嶄新服務，並善用智能科技迎合社會及市場的變化。啟勝引進超過50台智能防疫機械人，全天候為物業進行深層清潔消毒，又在物業加裝免觸式自動化技術；機械人團隊除了堅守防疫工作，同時亦引入會所餐廳送餐機械人，以提升業戶體驗及管理效率。

展望未來，啟勝會繼續精益求精，配以創新方式為業戶提供更貼心專業的優質管理服務，冀望將綠色智慧物管融入成為企業管理的核心方向，與持份者攜手建構可持續發展生活。