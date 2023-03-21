港鐵事故每宗罰款增至4000萬　繁忙時間延誤罰金上調20%

港鐵近年事故頻生，惟票價卻「多加少減」，相關機制一直為人詬病。每5年一檢的港鐵「可加可減」票價調整機制結果今日(21日)出爐並將於今年6月生效，當中除引入利潤掛鈎機制外，亦提及將提高港鐵每宗事故罰則，最高罰款由原本的2,500萬港元，增至4,000萬港元。至於列車延誤方面，當延誤達3至4小時，罰款將由每小時500萬增至800萬港元，而延誤超過4小時則由每小時罰款250萬增至400萬港元，並引入繁忙時間款額增加安排，若在周一至五，上午8至9時及傍晚6至7時期間出現延誤事故，罰款將按比例提高20%。

運輸及物流局局長林世雄表示，新檢討方案同時列明，港鐵須優化「服務表現回贈」，提高港鐵就服務延誤事故的罰款，並引入繁忙時間款額增加安排；港鐵另將優化及延長現時各項票務優惠，包括將綠色專線小巴轉乘優惠由每程0.3港元提高至0.5港元，以及延續港鐵都會票及全月通連接車程優惠等。

港鐵票價機制自2013年起引入「服務表現安排」，列明每宗延誤達31分鐘或以上的事故，若成因與港鐵有關，港鐵須按事故延誤時間長短提交罰款。機制經檢討將加重罰款金額。其中，長達半小時至3小時延誤事故，每宗罰款金額不變，維持100萬至300萬港元不等，但事故延誤長達3至4小時，罰款將由500萬增至800萬港元；逾4小時事故，每小時罰款亦由250萬增至400萬港元。

至於每宗事故的最高罰款為4,000萬港元。同時，罰則引入繁忙時間款額增加安排，所指是周一至周五早上8至9時，以及下午6至7時，倘期間發生延誤事故，罰款須按比例上調20%。以去年計，港鐵須就8宗列車服務延誤事故而罰款6,550萬港元。運輸局文件估計，按照新安排，相關款罰將增加約60%至1.03億港元。