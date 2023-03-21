英皇國際及Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」　共建智慧未來

推動綠色生活是可持續發展的重要一環，英皇國際集團致力通過不同形式去宣揚減廢節能、減少碳足迹的理念。英皇國際宣布與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」，率先參與升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站計劃，擴大集團旗下物業的電動車充電站覆蓋範圍。全面提升充電設施後，首階段在集團旗下物業5個商場及商廈增設共55個充電器，為電動車車主提供更方便快捷的充電體驗，預計每年能夠為本地節約至少500萬公斤的二氧化碳排放，配合本地日趨普及的綠色運輸發展，為共建綠色智慧城市出一分力。

Tesla最新V3超級充電站及目的地充電站將在英皇集團旗下物業陸續啟用，第一階段包括淺水灣灘畔商場the pulse、屯門建發里主題複合式商廈Lane Up、北角健威坊商場、火炭穗禾苑和屯門新都商場，共設55個充電器，當中包括18個超級充電裝置及37個目的地充電器裝置。

其中超級充電站全新升級制式輸出功率可達250kW，充電15分鐘即可增加約275公里續航里程，為車主節省平均50%的充電時間。充電站除了為車主的座架充電外，裝置更附設Tesla Wifi，Tesla電動車駛進站內將會自動連結，為車輛作OTA無線軟件更新，令車輛功能與時俱進。

英皇國際副主席楊政龍表示，是次合作不單響應港府減碳減排的方向及政策，還透過切實行動宣揚綠色運輸的理念。他指出，這項合作預計能夠為本地節約每年至少500萬公斤的二氧化碳排放，為商、住用戶及公眾提供最舒適便捷的智能生活模式，一同探索智慧未來。

Tesla區域總監范菁怡亦指，Tesla一直以推動全球使用可持續能源為使命，將會在今年積極繼續擴展Tesla的充電網絡，支援更多電動車車主。隨着今次的合作落成，期望更多的合作夥伴加入，一同推動可持續發展能源的未來。

為進行更多跨界合作新模式，英皇國際與Tesla香港將推出更多合作活動。明日(22日)至4月30日期間於淺水灣灘畔商場the pulse推行南區「探索超級充電網絡試駕體驗」，一眾市民可預約於淺水灣the pulse作上門試駕體驗。

同時，於英皇國際地產項目籌辦一系列巡迴電動車展、兒童駕駛學院、綠色環保主題市集、工作坊及其他互動體驗；英皇集團旗下業務例如英皇鐘錶珠寶、英皇戲院、英皇駿景酒店、歐化傢俬等亦會為Tesla Owners Club香港官方車主會提供一系列會員專屬生活優惠，透過多元化的業務合作，增強雙方品牌聯動效應，創造恒久致遠的共享價值。