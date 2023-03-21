6.4於旺角燈柱路牌貼宣傳貼紙　中大生認刑毀判罰款

1名中文大學男生被指於去年6月4日，在旺角一帶的燈柱、街道牌及交通標誌等設施上，張貼與六四事件相關的貼紙，因而被控1項刑事損壞罪。案件原定今天（21日）在西九龍裁判法院開審，不過被告今天選擇認罪。裁判官指被告是受社會氛圍影響下犯案，雖然不感後悔，但相信他已得教訓，最終決定判被告罰款8000港元。

被告關靖豐（21歲）今天承認於2022年6月4日，在香港無合法辯解而損壞屬於他人 、即香港特別行政區政府的財產，即1個街道牌、2支燈柱、4支交通燈柱及7個交通標誌，而意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。案情指案發當日執法人員在旺角巡邏期間，發現西洋菜南街、山東街及豉油街，有交通標誌、路牌、燈柱及交通燈柱被貼上貼紙。執法部門其後憑閉路電視片段，查獲是被告於案發日凌晨3時許貼上有關貼紙。被告後於6月28日被拘捕，經核對後確認部分被檢取走的貼紙，有被告右手食指的指紋。路政署其後須花費2.28萬港元清理貼紙，惟仍有部分殘迹始終無法清理。

案件編號：WKCC 3196/2022