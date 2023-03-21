「私了」的士司機囚3年　會計師樓經理今被加刑逾1年

2019年10月，有的士司機駛經深水埗時，被指駛過示威者設置之路障，因而被拉落車「私了」，令他7條肋骨骨折。有份包圍施襲的32歲男子，去年5月在區院承認暴動及非法集結時蒙面2罪，法官李慶年形容案件為「中等嚴重」，判他入獄3年。律政司認為刑期過輕，向高院上訴庭申請覆核刑期，上訴庭今（21日）開庭處理。律政司代表形容示威者行為非常兇殘，近乎喪失理智。上訴庭法官聽罷雙方陳詞後，認為原審法官原則性犯錯，同意判刑明顯過輕，改以6年半為量刑起點，因認罪及是次屬刑期覆核，改判他入獄49個月，稍後會頒判詞解釋理由。

本案答辯人是張子龍，原於會計師樓任職經理。律政司代表今指，當時大批人士在光天化日鬧市中，拖的士司機落車，用不同武器施襲，包括以長傘插向他，用漂白水淋潑，又用硬物瘋狂毀壞的士。司機沒有反抗或保護自己能力，最終他嚴重受傷，亦有財物損失。律政司代表強調，本案應被定性為嚴重案件，以4年半作量刑起點是明顯過輕。答辯人代表則指，原審法官判刑時已考慮所有因素，包括涉案暴動歷時僅約5分鐘，法官有權將案定性為「中等嚴重」，刑期非明顯過輕。

據張承認的案情指，2019年10月6日下午5時許，的士司機鄭國泉駛過示威者設置的路障，群眾見狀情緒激動上前，有人用雨傘及鐵通敲破車窗，有人更爬入車廂用削尖的鐵通猛打鄭，導致該的士失控撞倒2名女途人。之後，有人把鄭拖出的士並圍毆他，令他血流披面。過程中，張曾用硬物抽打及踢鄭。事件導致鄭7條肋骨骨折。

案件編號：CAAR 8/2022