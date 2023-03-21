當局設100億「產學研1+計劃」　議員有保留　質疑與以往計劃無異

今屆政府《施政報告》中宣布設立100億元「產學研1+計劃」，希望激活大學轉化科研成果的積極性和主動性，惟有議員今（21日）指對計劃持有「謹慎和保留」的態度，稱過去政府亦有不少商業化計劃，但進度緩慢，更指初創「九死一生」，質疑計劃內政府從中扮演的角色是否適當。

計劃由2023-24年度開始，以配對形式資助不少於100支有潛質成為成功初創企業的大學研發團隊在約5年內分兩階段完成其項目，第一階段是在大約3年內把科研成果轉化落地，第二階段是在項目的餘下時間內起動科研成果商品化。

本身有創科投資背景的議員尚海龍表示對「產學研1+計劃」持有「謹慎和保留」的態度，稱當局今以「7張半A4紙」講述內容，希望「100億公帑」投資「100間公司」，對3個數字都有疑慮，而內容更是與過去政府相關計劃無異。他指現時大學多個教師離職，加上各個大學本身亦有一筆資金做孵化，質疑政府再追加2000萬到1億「係咪啱呢？」，同時計劃也牽涉到政府在其中的定位，因初創危險性很大，甚至是「九死一生」，政府投入100億，可能90億都是「掉出去」，認為政府應以獎勵、率先採購本港科研成果的做法推動產業化和商業化。

創新科技及工業局局長孫東表示，錢是投給大學用作購買儀器、團隊等等，要求大學不止做基礎研究，仍要做好轉化工作，且認為香港的科研投入「不是多而是少」，因此希望政府可作引導。

具創科背景同時為香港中文大學教授的議員黃錦輝表示，政府前幾年推出了100億的InnoHK計劃，和現時產學研1+類似，都是由大學管理各個研究中心，但在商業化方面進度緩慢，政府現時再推出新的100億計劃，質問政府有沒有從中吸取教訓。孫東表示，InnoHK強調國際合作，亦要和海外大學合作，而1+「擺明」要做產學研，將大學研究成果轉化落地。