「三跑」項目前工頭虛報暑期工資歷　詐騙5萬薪金今判囚3個月

1名機場「三跑」項目分判商前「工頭」訛稱4名「暑期工」為有經驗的水喉匠，詐騙分判商向他們支付較高日薪，早前被廉署落案起訴，今日(21日)在西九龍裁判法院被判入獄3個月。廉署早前落案起訴21人貪污以協助「三跑」項目建築工人獲分判商聘用，包括本案被告。

53歲的黃超汎，為德鑄工程有限公司(德鑄)前「工頭」，早前承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。裁判官指，本案涉及三跑工程，被告的行為影響了公眾的信心，法庭須判處阻嚇性刑罰，以警惕業內人士。裁判官又表示，以監禁四個半月為量刑起點，考慮到被告認罪，將刑期扣減至3個月。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為該項目工地一組水喉匠的「工頭」。他於2021年8月介紹4名工人加入德鑄擔任水喉匠，日薪為1,200港元，惟德鑄其後發現4人全無水管工程工作經驗。

廉署接獲投訴後，於2021年起採取連串執法行動，打擊向「三跑」建築工人收受非法回佣的不法行為。廉署調查發現，上述4人為應屆中學畢業生，趁暑假尋找工作機會。被告向他們表示其日薪為950港元，但4人後來發覺合約上的日薪為1,200港元，而被告要求他們歸還日薪差額。如德鑄知道4人並無相關水管工程工作經驗，便不會以日薪1,200港元聘請他們為水喉匠，只會以日薪950港元聘請他們為一般工人。德鑄因被告訛稱4人資歷而向他們多付薪金共逾5萬港元。