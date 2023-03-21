港鐵可加可減機制　 議員認為未如理想

陳恆鑌認為是次調整「未如理想」，與想像「有落差」。(曾卓琳攝)

行會通過港鐵「可加可減」檢討方案，並引入利潤掛鈎機制，議員陳恆鑌認為是次調整「未如理想」，與想像「有落差」。他稱港鐵享受政府以鐵路為骨幹的運輸政策，對港鐵未能取消隔年累積加幅十分「失望」，因未能實際反映經濟狀況，亦認為物業利潤加幅掉整沒有「實質影響」。他表示希望港鐵應以100億盈利作為界限，今年便不應加價，否則市民詬病的「賺過百億仲要加價」的「魔咒無辦法解除」。

議員陸頌雄則表示，市民一直詬病港鐵「年賺百億照加價、物業項目轉到盆滿缽滿照加價、發生意外淨係罰少少錢市民唔受惠」，對是次沒有調整加價封頂機制表示可惜；而預計今年按照票價機制調整後的加幅仍略高於通脹，延後加幅亦未取消，市民亦會覺得負擔重，因此期待港鐵推出更多票務優惠，希望政府在公共交通費補貼更多。針對港鐵人手，陸稱認為港鐵應檢討員工薪酬機制，適當加入年資因素，吸引他們留在港鐵。

另外，議員楊永杰歡迎政府在新機制中加入利潤對沖概念，但認為對沖安排中加入物業對沖，做法需要進一步優化。他提到，過去11年中，只有3年物業發展利潤超過50億，認為對市民而言「整體得着唔係太大」。楊又稱，市民大多指港鐵賺得多、加得多、壞得多，認為新方案雖然行出正確一步，但在賺得多減得多的安排上，仍然是「 打斧頭」。

議員張欣宇指出，新方案加入物業發展利潤，雖然港鐵物業賺大錢，但過去11年只有3次可觸發額外扣減，過去10年基本業務利潤有約96億，但物業發展利潤只有33億，平均而言無法達至50億，可觸法額外扣減門檻，認為門檻設置過高。他認為「A4聯盟」早前提出的利潤方案較新方案門檻低，而且折扣率亦較高，建議當局改善方案，以基本業務利潤計算和改變折扣率計算方法，可令門檻會較低，做法才會更合理。

議員梁文廣歡迎採取利潤對沖機制，指儘管對部分計算不同意，但同意當局把服務表現計算在罰款和加價安排中，希望港鐵可以吸收市民意見改善維修問題。他又重申認為新方案對比 A4提出的方案是微不足道，對市民而言更是「小恩小惠」，承諾會繼續爭取優化。