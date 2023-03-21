6個月至18歲市民明起　可到社區疫苗接種中心打流感針

雖然本港逐漸踏入冬季尾聲，不過天氣反覆，多病之春殺到。港府今日(21日)表示，留意到北半球一些國家或地區，在過去數月錄得的流感活躍程度有所增加，建議市民接種流感疫苗。截至本周日(19日)，政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃共接種約150萬劑季節性流感疫苗，較2021/22年度同期增加約23%。為提高流感針接種率，6個月至18歲以下的香港居民明日(22日)起，於社區疫苗接種中心接種新冠疫苗時，可選擇同時即場免費接種流感疫苗，或於明早9時起經網上預約

6個月至48個月大的幼童可於衞生署轄下的指定母嬰健康院，網上同時預約接種新冠疫苗及流感疫苗；50歲或以上香港居民則可於社區疫苗接種中心同時接種該2種疫苗。

65歲或以上長者的疫苗覆蓋率已達47%。未滿18歲的兒童的疫苗覆蓋率接近40%，而6個月至未滿2歲幼童的流感疫苗接種率只有大約8%。港府指，由於本地季節性流感活躍程度在過去3年一直處於低水平，整體香港市民對流感的免疫力可能較過往為弱，加上自本月1日起市民已毋須強制佩戴口罩，流感傳播的風險亦會有所增加。