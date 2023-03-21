執法部門打擊九龍西犯罪集團拘43人　涉清洗2.1億元黑錢

一個活躍於九龍西的犯罪集團，過去數月為爭奪利益、擴張勢力而引發一連串案件，當中更牽涉嚴重暴力及傷人案。執法部門進行多角度調查及分析情報後，昨日(20日)展開執法行動，當中一共拘捕43人，包括2名骨幹頭目，懷疑該集團亦涉及清洗約2.1億港元的犯罪得益。

調查人員表示，行動中突擊搜查多個相信由該集團控制的非法場所，其中有以餐廳為掩飾的百家樂賭檔，或在唐樓、私人住宅、商廈開設的釣魚機賭場等，人員亦於不同的犯罪黑點，包括夜店、酒店範圍、遊戲機中心等進行高調巡邏，截至目前為止，暫時拘捕18男14女(23至72歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「在公眾地方擾亂秩序」、「製造虛假文書」等罪名，同時檢獲逾11萬港元賭款、面值超過40萬港元的籌碼、18台可用於賭博用途的遊戲機、10台電視屏幕、點鈔機、手機、電腦、7張偽造身份證及相關製作工具。

另一方面，調查又顯示，2018年12月至2022年10月期間，該集團利用至少25個本地銀行戶口清洗約2.1億港元黑錢。據了解，集團分別安排家人、親戚及屬下成員開立帳戶，從而收取大量犯罪得益，當中牽涉大量現金存款，並透過戶口間的頻繁交易，或以櫃員機用現金方式提款，企圖增加執法部門的調查難度。此外，有集團成員以犯罪得益購買名貴汽車、手錶等物品，藉此將之清洗為疑似合法的財產。

昨日，該部門搜查多個地點，分別以「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」罪拘捕9男2女(27至39歲)，包括2名骨幹頭目。行動中，人員檢獲約40萬港元現金、多隻總值約250萬港元的名錶、市值約100萬港元的名貴汽車，另堵截約140萬港元的犯罪得益轉移。除此之外，人員調查期間，亦發現集團曾用犯罪得益購買多輛車輛，總值逾600萬港元。其中一名骨幹頭目將被落案起訴一項「洗黑錢」罪，案件將於明日(22日)在東區法院提堂，其餘人士則分別被扣查或保釋外出。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。