皇崗巴士站變擂台　金髮男實行「打四個」　停戰不忘插袋挑釁

皇崗口岸重現電影《葉問》「打十個」的弱化版場面，有網民今日(21日)在社交平台上傳一段約25秒的影片，一名穿長衫長褲的金髮男子，先後與四名男子展開一打四的不對等戰局，所幸中途一名黑衣男子挺身勸交才止戰，不過遭圍毆的金髮男眼見停戰立即左手插袋，狀似繼續挑釁對面4人，惟影片卻到此為止，未知後事如何。有網友則指出有關地點經常出現打鬥，直言「呢度擂台嚟」。

片中顯示，事發地點相信在皇崗口岸跨境全日通巴士站，當時拍攝者正身處一輛旅遊巴士前座，有乘客正手持行李篋，誰料身後卻發生一場「打四個」的戲碼，只見一名金髮男子正與三明男子埋身肉搏，拳頭你來我往，期間一把高分貝的女聲連「喂」數聲，試圖勸交卻不果，一名黑衣男子亦緩步上前勸交，並站於中間分隔兩方，不過金髮男此時已被其中一名灰外套男子以手臂鉗頭未能掙脫，另一名白色西裝外套男子見狀立即加入戰圖並連出數腿。

金髮男在脫離鎖頭技後衣袖仍遭緊捉，其面部在被對方拳頭數次「親吻」後，毆鬥才暫停，期間旅遊巴士司機在旅客上完車後亦立即關上車門，以免殃及池魚。而金髮男見已停手，企定後左手插袋，並抖動身體似向對方表達無懼態度，相當具備挑釁性，惟影片至此亦告終，未知其後有否展開「二番戰」。

影片引來不少網民熱議，有人相信片段是在站頭一輛正準備開往旺角的直通巴士上往外拍攝，並質疑「係咪有人上車打尖」而爭執打架，又指「不講武德4抽1」，另有人則笑言「未食飯咁，打交當R(𢲷)痕」。不過亦有網友則指出「呢度擂台嚟，經常打」。