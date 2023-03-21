渡輪巴士接力加價　港鐵亦恐添票費　政府僅稱會「把關」

中港兩地全面通關1個半月以來，單日內地來港旅客上周六(18日)終於突破十萬人，港府預期，隨着大型國際活動復辦，本港經濟會進入全面復甦的「大直路」。不過，正當市民欲迎頭趕上之際，各項公共交通工具卻輪流加價，先有天星小輪下月加船費，專營巴士及的士亦申請加價，而港鐵過去3年凍價及減價後，「可加可減」新方案今日(21日)獲得通過，今年恐再加費。面對不同交通加票價的問題，港府僅稱會考慮市民承受力、觀感等問題，重申會「把關」及審慎處理。

至於問及本港銀行業是否穩健，港府會否出席關於瑞銀的會議時，政府指出香港銀行業十分穩健及有管控風險，當局亦有關注相關事件，多間銀行機構，包括瑞士中央銀行已表示將提供協助，亦有其他銀行表示會提供流動資金。考慮到瑞銀在港業務、資金比較少，本港銀行業及市場仍有充足流通資金，暫時對本港無重大影響，金管局等機構會繼續注視情況並會監管相關風險。政府又指，一直以來都與世界市場保持溝通，港府官員未來一定會繼續到海外、包括西方國家、亞洲國家以及內地，建立商務關係。