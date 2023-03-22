政Whats噏：非建制政黨籌款晚宴　無官員出席反應冷淡

過往各建制派政黨嘅黨慶場面大之外，仲「星光熠熠」，事關好多官員、議員等各界人士都會去捧場，反之民主黨晚宴則多次因場地問題告吹，最後變成自己「細圍」食飯聚會，而作為非建制黨派，新思維8周年籌款晚宴雖能夠舉辦，但場面似乎有點黯淡，預料當日無任何官員出席。

該黨籌款晚宴將喺下周二(28日)舉行，身兼主席嘅社福界議員狄志遠話早前已向特首、司長、副司長同局長等發出邀請，大多都有致電查詢了解有關詳情，但最終均回覆話唔會出席，只有1人話會出席，係特首辦總經理（傳媒及協作）。但據了解，佢並非代表特首辦參加呢次晚宴嘅，而另有1名官員仍未回覆。相較其他黨派嘅晚宴，狄坦言反應相對冷淡。

由於反應一般，人數相對減少，呢次晚宴由原本筵開28席調整為約20席，主要邀請立法會議員、泛民友好等，當中包括民主黨元老李華明、現任領導層等，但主席羅健熙等人至今未有確定係咪出席。狄笑言自己係細黨，無辦法啦，當係黨友同友好聚會，大家輕鬆啲。

講明係籌款晚宴，目標係幾多？狄志遠話唔敢為籌款數目設限，大嘆現時籌款難度好高，唔少人都話唔想再觸碰政治，即使仍有友好願意捐款，但數目都大減，暫時希望籌得嘅款項能夠支付地區辦事處1年嘅燈油火蠟同職員人工，估計數10萬港元。

講到依家各區正如火如荼籌組地區關愛隊，該黨會唔會玩埋一份？狄就話由於當局畀關愛隊嘅資助額少，故要搞就需要一定嘅籌款能力，細黨無呢個資源，衡量過後都唔會組建關愛隊。至於年底區議會換屆選舉，佢就透露黨內都有3至5名成員部署參選，但一切都要待最終方案確定。