油尖旺區會將討論官涌市政大廈改建　當局或為租戶作恩恤安排

政府正研究把官涌市政大廈部分未善用的樓層改建成為「城市運動體育中心」。當局近日向區議會提交文件指，計劃關閉位於官涌市政大廈內空置率偏高的官涌街市，以設立體育中心，並會考慮向選擇結業或搬遷的租戶作出特別恩恤安排，但未有交代街市關閉日期和特別恩恤安排。該區區議員期望政府可以盡快公布街市的確實關閉日期，讓檔販可以盡早安排去向。

油尖旺區議會下周二(28日)討論有關議程，政府文件透露，當局打算關閉現時出租率只有約63%和138個出租攤檔的官涌街市，以騰出用地興建「城市運動體育中心」，預計會興建室內滑板場、運動攀登場、多用途活動空間等。當局解釋選用該街市是因為街市的空置率偏高，而且鄰近亦有其他街市和熟食中心，例如油麻地街市、海防道臨時街市、吳松街臨時熟食小販市場等。同時附近開設了不同類型的新鮮糧食店、超級市場及各式各樣的零售店舖，可滿足市民購買日常生活食品和膳食需求。

至於現有租戶安排，當局表示根據現時街市攤檔租約條款規定，任何一方在不少於一個月前以書面通知另一方，即可將租約終止，而毋須作出任何補償。不過食環署會考慮向選擇結業或搬遷的租戶作出特別恩恤安排，而有關特別恩恤安排和關閉街市的具體日期則需要待諮詢租戶後才有定案。

油尖旺區議會副主席朱子洛表示，一直有傳聞指官涌街市有可能關閉，但至今未有定案，令檔販無所適從，現時政府正式公布關閉街市，能夠為檔販提出方向，但期望當局能盡快公布確實關閉日期，讓他們盡早作安排。