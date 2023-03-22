體育盛事復常　高爾夫球錦標賽七人欖球獲頒「M」品牌

香港國際七人欖球賽為其中1項獲頒授「M」品牌認可之活動。

香港本月取消所有社交距離措施，旅遊全面復常，大型體育比賽亦陸續復辦。大型體育活動事務委員會（委員會）已向2項將於本月舉行的大型體育活動頒授「M」品牌認可，在支援與宣傳上給予支援，以鞏固香港作為「國際體育盛事之都」的地位。

獲委員會頒授「M」品牌認可的2項活動，包括於於3月23至26日舉行的「國際都會高爾夫球錦標賽（香港哥爾夫球會呈獻）」，及會於3月31日至4月2日舉行的「國泰/滙豐香港國際七人欖球」。委員會主席吳守基昨日表示，上述活動跟其他「M」品牌活動一樣，能夠為香港增添姿采和活力，吸引更多海外旅客訪港。

吳守基說：「『M』品牌活動展示香港舉辦世界級體壇盛事的實力，亦能提升香港作為國際體育盛事之都的地位。這些活動不單讓本地運動員有機會在主場作賽，更讓市民得以觀賞高水平的體育賽事，有助促進熱愛體育的文化。」

「M」品牌制度於2004年設立，旨在協助本地體育總會舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。