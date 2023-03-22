斥165萬辦地區嘉年華　9成受訪者冇去　團體促周末市集提升參與度

政府於去年施政報告提到將舉辦「周末市集」，推動多元本土經濟。民政事務處亦在去年第四季，耗資165萬港元，於全港5區同地區團體合辦「秋日樂繽紛 地區嘉年華」，以作為由食環署負責之「周末市集」的舉辦模式的參考。有團體指相關嘉年華的開支足以開辦55次基層墟市，並收集曾參與或有興趣參與墟市人士的意見，結果發現高達76%受訪者不知道地區嘉年華事宜，更有近9成人稱沒有去過，惟一半受訪者表示希望成為「周末市集」的檔主，團體促政府設立公開透明機制，期望「周末市集」擴大對象至其他階層，以使更多有需要人士能從中受惠。

撐・基層墟市聯盟於今年2月13日至3月14日，以網上問卷收集曾參與或有興趣參與墟市人士的意見，了解他們對民政事務處去年舉辦的地區嘉年華，以及政府將舉辦「周末市集」的看法，成功收集242份樣本。調查發現76%受訪者不知道曾舉辦地區嘉年華，接近9成(89.7%)受訪者沒有去過相關嘉年華。超過7成(71.1%)受訪者認識／參與由社福機構舉辦的各類墟市，而由商業機構及政府舉辦的就分別佔61.2%及48.3%。只有9.5%受訪者稱不認識墟市／市集活動。

對於設立周末市集的看法，一半受訪者有興趣參與成為檔主，12.4%人有興趣參與成為合作團體。而政府強調「周末市集」助青年創業，受訪者認為手工藝者(77.3%)或低收入人士(75.2%)應該被顧及；67.4%人認為婦女及50%人認為長者亦應該被顧及。

撐・基層墟市聯盟指，部門去年舉辦地區嘉年華的場地基本開支高達165萬港元，可供民間團體舉辦55次基層墟市及提供2,750個墟市擺檔的機會。惟根據問卷調查的結果，大部份受訪市民均不知道及沒有去過相關市集，令人質疑活動的成本效益。建議政府可參照民間團體或社福機構所舉辦的基層墟市活動，能配合較低成本及針對扶助基層等元素，從而達至扶助基層及改善就業的目標。同時亦建議政府有效善用公帑，將有關款項設立「墟市種籽基金」，供有志的地區團體申請撥款以舉辦基層墟市，以作為疫後扶貧的措施。