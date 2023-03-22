東方日報A1：拍板利潤掛鈎　港鐵加價睇賣樓

港鐵每5年一次的「可加可減」票價機制檢討結果出爐！由今年起票價調整幅度將直接與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，以確保每年票價調整幅度可最多下調0.8%。連同港鐵今年提供1.2%特別扣減、1.85%累計加幅延至明年實施等，政府預測港鐵今年票價調整幅度可下調3.85%，惟本報最新估算，港鐵今年隨時仍加價至少1.8%。有議員支持增設利潤掛鈎機制，但出手略嫌太低，憂依舊「易加難減」。

港鐵票價調整方程式經修訂後將沿用兩組參考數據，包括每年12月綜合消費物價指數變動，及每年12月運輸業名義工資指數變動，兩個數字各自除半後相加，再減去生產力因素。但是生產力因素計算方式，將會由現時計算港鐵車務營運年增長率，改為按港鐵的香港物業發展利潤水平而定。

假設港鐵去年本地物業發展利潤少於50億元，其生產力因素為0.6%；利潤介乎50億至100億元，則上調至0.7%；利潤超過100億元，上限減幅為0.8%。據政府文件顯示，新調整會每年降低港鐵票價的基線，對長遠調整帶來複合效果，做法有別於現時「分享利潤機制」，將部分款額撥作票價優惠，故相關優惠及機制將會終止。

港鐵昨日亦交代，2019年起累計延後加幅3.35%的最新安排。其中，去年凍價而滾存的0.5%加幅，將按機制轉撥至今年度一併計算；其餘的2.85%加幅則是過去幾年觸及封頂機制而未有實施，港鐵將提供1.2%特別扣減作抵銷，餘下1.65%於明年處理。同時，港鐵承諾，主動將今年0.2%加幅延至明年計算；優化及延長現時各項票務優惠，包括綠色專線小巴轉乘優惠由每程0.3元提高至0.5元、延續港鐵都會票及全月通連接車程優惠等。

運輸及物流局局長林世雄表示，是次檢討取得突破，將票價與物業發展利潤掛鈎，是回應市民一直以來的訴求，並「以結果為目標」，預料今年票價調整幅度降低3.85%。就社會曾建議票價調整應改以其他方式計算，如以通脹率一半為上限，他回應指現有方程式按客觀、具透明度的因素整合計算，行之有效，更不認同新修訂只是「小修小補」。

曾任職港鐵的議員張欣宇認為，港鐵過去僅3次錄得物業利潤超過50億元，建議物業利潤改為基本業務利潤，以降低觸發門檻，並調整減幅，由0.6%至0.8%改為0.6%起1.2%，每層遞增0.3個百分點。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則認為，新機制減幅出手太低，對票價加幅無實質影響，相信與市民期望有較大落差。議員田北辰同樣指，港鐵儘管已回應市民要求，如票價加幅與利潤掛鈎，但措施的力度遠不足夠。

按原有「分享利潤機制」，港鐵今年應撥2億元做車費優惠。但檢討後該機制化成票價調整方程式中的「生產力因素」並按港鐵每年物業利潤提供0.6%至0.8%的減幅。以往港鐵因為加價所得的額外車費收入大多數只有數億元，故即使今年方程式提供0.8%扣減，所涉金額亦只是數千萬元。被問到由提供2億元車費優惠變成可能只減少數千萬元的額外車費收入，是否「搵市民笨」？消息人士指，檢討諮詢期內提到有意見要求港鐵應直接將利潤反映於方程式內，故作出上述調整，又指即使每年因「生產力因素」而令額外車費收入少了數千萬元，但由於該減幅是直接影響方程式計算結果，長遠而言對港鐵收入影響甚大。至於為何不完全取消早前的累積延後加幅，消息人士指港鐵需投放大量資源更新設備，明白市民要求優惠愈多愈好，但實際執行需「睇餸食飯」。消息人士又指，由於檢討結果大致保留了方程式，即使今年提供的優惠較多，相信小股東亦會接受。

港鐵今年實際加幅仍是未知數，有待政府統計處今月28日公布去年12月運輸業名義工資指數才揭盅。本報以去年9月運輸業名義工資2.6%先估算，料加幅至少為1.8%。若觸及「負擔能力上限」，即不得高於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變幅，最高加幅為2.8%。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：