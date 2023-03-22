海洋公園世界級度假區體驗　發揮創意　多元發展

海洋公園地理位置優越，擁有一望無際的大海與壯麗遼闊的山巒景致，環境舒適自然；園內有可愛的動物大使、刺激的機動遊戲、各種節日體驗及娛樂活動，集消閒、教育與歷險等元素於一身，讓訪客樂而忘返。因此，今年由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎」，特別向海洋公園頒發「超卓多元化度假體驗大獎」，表揚其多年來一直致力創新，以及推動保育及教育工作，為訪客帶來教育與娛樂並重的遊樂體驗。

海洋公園作為香港獨有的景點，多年來為本地居民和海外旅客帶來無數歡樂回憶。園內有多元化的遊樂配套設施，包括追求刺激必玩的「翻天覆地」、「動感快車」、

「雷霆節拍」等機動遊戲，以及適合一家大小的動物展館及兒童遊樂

設施等。而2021年開幕的水上樂園亦絕對不容錯過，當中的5大主題區域，好玩又刺激，必能滿足一眾探險家的不同玩樂需求。

多年來一直持續革新的海洋公園，致力為環球訪客帶來歡樂，每逢普天同慶的節日，公園都會舉行大型活動，例如在萬聖節、聖誕節與新年期間推出各種新體驗及多款優惠套票。去年聖誕至今年農曆新年期間推出的全新真雪場景更好評如潮，讓訪客可以與親友一同享受溫馨假期。

為配合未來發展新方向，並在疫情期間為訪客帶來更多新穎好玩的消閒娛樂選擇，公園於近年推出全新的「森度遊」項目。當中，「星夜高峰 Glamping」完美結合消閒及保育教育體驗，深受廣大市民歡迎，而公園更會舉辦富有濃厚節日色彩的期間限定版本，務求為訪客帶來更多有趣新體驗。去年，水上樂園亦推出了「星．海探索 Glamping」活動，訪客現可一次過享受刺激的水上遊樂設施和休閒的Glamping體驗。

除了消閒娛樂，大家亦可透過公園舉辦的保育教育活動，學習在日常生活中保護大自然。在2021至2022財政年度，就有超過320萬公眾人士參與海洋公園的教育項目，例如當中的「與動物親上加親」體驗項目，就讓訪客有機會近距離接觸和認識不同動物及相關的保育訊息。與此同時，海洋公園又透過社交媒體讓大眾緊貼動物大使的趣事，例如通過YouTube頻道 《小紅熊Redd's Nature Play Party》頻道，讓小朋友輕鬆在家也能有趣學習，認識動物和大自然。

另外，公園近年亦發展海上觀光項目，推出「探索港島南」系列，包括浪遊香港南岸的導賞項目「小地質學家」、以及帶參加者探索港島沿岸歷史文化的「小航海家」等，讓一家大小可以一起探索沿海生態地貌，了解南區與漁業文化，以另類角度認識本土風俗和歷史。

目前，海洋公園內有419個物種的動物大使，而當中74個物種更屬於瀕危類別，全由經驗豐富的團隊悉心照顧。訪客可透過近距離觀賞動物，以及與護理員、教育大使或園內導賞員互動，學習動物和保育知識。海洋公園也一直與漁護署及海關保持緊密合作，照顧被拯救的野生動物，包括海龜和各品種珍貴魚類。疫情期間，海洋公園更無間斷推行環保、保育工作，派出超過380名公園員工到全港27條熱門行山徑協助檢走廢物，以及沿着海洋公園附近的海岸線清理海洋垃圾，目標就是推動「山野無痕」理念，為保護大自然出一分力。

海洋公園由開幕至今，已發展為集多項消閒娛樂體驗及保育與教育於身一的度假勝地。隨着香港海洋公園萬豪酒店與香港富麗敦海洋公園酒店相繼開幕，訪客可以更靈活安排豐富行程，在海洋公園和水上樂園玩得更盡興。無論與家人、情侶或一班朋友到來，都可以在海洋公園擁有獨特的消閒度假體驗。