英皇國際與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」　共建智慧未來

推動綠色生活是可持續發展的重要一環，英皇國際集團致力通過不同形式去宣揚減廢節能、減少碳足迹的理念。英皇國際宣布與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」，率先參與升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站計劃，擴大集團旗下物業的電動車充電站覆蓋範圍。全面提升充電設施後，首階段在集團旗下物業5個商場及商廈增設共55個充電器，為電動車車主提供更方便快捷的充電體驗，預計每年能夠為本地節約至少500萬公斤的二氧化碳排放，配合本地日趨普及的綠色運輸發展，為共建綠色智慧城市出一分力。

Tesla最新V3超級充電站及目的地充電站將在英皇集團旗下物業陸續啟用，第一階段包括淺水灣灘畔商場the pulse、屯門建發里主題複合式商廈Lane Up、北角健威坊商場、火炭穗禾苑和屯門新都商場，共設 55個充電器 ，當中包括18個超級充電裝置及37個目的地充電器裝置。其中超級充電站全新升級制式輸出功率可達250kW，充電15分鐘即可增加約275公里續航里程，為車主節省平均50%的充電時間。

英皇國際副主席楊政龍表示，是次合作不但響應港府減碳減排的方向及政策，還透過切實行動宣揚綠色運輸的理念。而今年已是與Tesla合作的第8年，由初時僅一個電動車充電站，如今再增加5個超級充電站，冀藉着參與目的地充電站計劃，能夠推動更多機構一同參與，希望每人踏出一小步，共同創造更好的環境，世界更加潔淨，減少污染。楊政龍透露未來將與Tesla積極研究東南亞的更多合作項目。

Tesla區域總監范菁怡亦指，Tesla一直以推動全球使用可持續能源為使命，將會在今年積極繼續擴展Tesla的充電網絡，支援更多電動車車主。隨着今次的合作落成，期望更多的合作夥伴加入，一同推動可持續發展能源的未來。

充電站除了為車主的座駕充電外，裝置更附設Tesla Wi-Fi，Tesla駛進站內將會自動連結，為車輛作OTA無線軟件更新，令車輛功能與時俱進。為配合智慧城市的發展，英皇國際亦正積極與Tesla籌備將合作延伸至更多集團旗下，分別位於九龍及港島，即將落成的住宅項目，例如西半山般咸道28號及跑馬地宏德街1號等，以至集團內地總部北京英皇集團中心及澳門的商業項目。

在過去33年，英皇國際在大中華地區及海外擴展業務的同時，亦不忘在各方面實踐環保，例如從建築階段開始，平均有超過60%的拆除垃圾和高達35%的建築垃圾都會被回收利用，減少施工的污染；通過採用節約用水裝置每年可節省近40%的淡水。未來在發展住宅項目時會積極加強綠化比率，使用更多可循環使用的建築物料，以達至環保效益。