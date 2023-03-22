港府倡8.2起　西隧私家車收費減至60元　紅隧東隧劃一30港元

本港3條過海隧道的車流量長期失衡，政府繼去年拋出「三隧分流」新方案後，今(22)再提出修訂，提早引入「不同時段不同收費」，料今年內底前將配合「易通行」推行而實施。。當局今早(21日)交代3條過海隧道的擬議收費方案，建議8月2日起，西隧私家車收費降至60港元；紅隧、東隧私家車收費將劃一加價至30港元，的士劃一收25港元。另建議推不同時段不同收費，於年底三隧晚上劃一收費20港元，並設目標於年內配合易通行實施。

運輸及物流局局長林世雄指，政府今年8月2日收回西區海底隧道時，會調整私家車隧道收費，由75元減至60元；紅磡海底隧道、東區海底隧道則分別加10元及5元，劃一收費30元。至於稍後推出的不同時段收費則建議，星期一至六分3個時段收費，以私家車為例，繁忙時段為早上7時半至10時15分、下午4時半至7時，西隧收費為60元，紅隧、東隧收40元；而一般時段，即早上10時15分至下午4時半，三隧一律收費30元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，三隧橫一收費20元，較西隧及東隧目前收費便宜7成及2成。至於在周日及公眾假期，日間收費為25元，其餘時間則為20元。電單車平日收費即為私家車約4成水平，即8至24元；周日及假期收費則為8至10元。至於的士全日劃一收25元；貨車、巴士等商用車輛劃一收50元。

為免不同時段收費調整期間，駕駛者刻意增加或減低車速以節省隧道費，不同時段之間將設過渡收費安排，以每2分鐘逐漸增加2元。林世雄又指，繁忙時段佔全日約2成時間，而其餘8成時間，新安排下私家車車主可享有較低隧道費，相信措施有助在繁忙時段內減少紅隧、東隧行車時間，並紓緩周邊非過海交通擠塞的情況。

為適時調整隧道收費，政府建議運輸署可每半年微調一次繁忙時段的時間、收費水平和總時限。其中，隧道費每次調整不得多於3元，調整總額不能與現有收費相差多於15元；繁忙時段開始及結束時間最多調整60分鐘；每次繁忙時段調整時限不得多於15分鐘，總時限不可延長或縮短超過30分鐘。