去年第4季負資產個案近1.2萬　政府指市民難置業拒撤辣

去年樓價下跌，令負資產個案增加。政府提供的數據，指2022年第4季負資產住宅按揭貸款宗數增加近11,600宗，主因是住宅樓價在去年首3季下跌8.5%後，第4季再跌 7.3% 所致。當局又指2022年第4季的置業負擔比率仍處於70%的高水平，反映整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，故政府考慮包樓價變化、供應量及經濟狀況等一系列因素後，認為不宜撤辣。

財經事務及庫務局長許正宇書面回覆議員劉業強的提問時指出，相關負資產個案涉及的物業均是用作自住。按相關抵押物業的市值計算，該等負資產住宅按揭貸款目前的平均按揭比率為104%，換言之，貸款餘額平均超出樓價4%。他續稱，雖然2022年樓價下跌導致負資產宗數上升，但按保計劃下的貸款質素維持良好,截至去年底的貸款拖欠比率只有0.01%。

對於社會各界求撤銷樓市辣招，但他在回覆中指2023年1月的整體私人住宅售價指數雖然由2022年年初回落，但仍然相當高，而2022年第4季的按揭供款與私人家庭入息中位數比例，即置業負擔比率仍然處於70%的高水平，遠高於2002年至2021年的20年長期平均值49%，可見整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。

他指政府在綜合考慮一系列因素，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇的成交量、未來供應量、經濟情況和展望，以及整體市場氣氛後，認為在目前環境下毋須調整住宅物業的需求管理措施。如果在沒有合適條件的情況下貿然撤銷需求管理措施，可能會被市場趁機炒作，亦可能會刺激部分市民對本地住宅物業的需求，甚至作短期炒賣，故政府會繼續密切留意住宅物業市場情況，參考相關指標，適時採取合適的措施回應市場變化。