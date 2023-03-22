赤柱湧現過千死魚　腥臭直撲大街　部門事隔一日清理

赤柱驚現過千死魚，腥臭直撲大街！東網今日(22日)收到市民報料，指由昨午(21日)開始發現赤柱後灘上，有大量銀白色死魚沖上沙灘，延線逾10米的魚屍群覆蓋沙灘三分一面積。死魚數量眾多，腥臭味亦相當驚人，連遠在赤柱大街工作的市民亦嗅到難聞氣味，當地居民曾試圖清理不果，事隔一日後食環署才派員清理。而附近淺水灣泳灘現紅潮，未知是否與死魚事件有關。

「真係有過千條死魚沖咗上沙灘，臭到我喺大街做嘢都聞到！」在赤柱大街工作的盧先生，昨日起聞到陣陣腥臭撲鼻而至，追查下赫然發現源頭來自附近一個沙灘。他指走近涉事地點時已發現眾多死魚堆積在沙上，亦有部分在岸邊載浮載沉，有雀鳥吃魚屍體，狗隻在附近徘徊，極度不衞生。因氣味過於刺鼻而無法走近，只見大多數魚體積細小，呈銀色或白色，難以判斷其品種。當地居民昨日發現死魚時已向政府部門求助，惟事隔超過一天，盧指食環署於今早才派員到場清理，工人撈起的死魚盛滿多個黑色垃圾袋。

另外，在赤柱附近的淺水灣泳灘疑似發現紅潮，未知是否與死魚事件有關。康文署今日宣布，由於發現疑似紅潮，港島南區淺水灣泳灘已懸掛紅旗，市民請勿在該處游泳，直至另行通知。