政府重申保留蒙面法　至今75人違例被檢控　26人罪成

口罩令由本月起正式取消，惟禁止蒙面規例至今仍繼續生效。議員狄志遠今（22日）提出質詢，指現時社會已回復平靜，政府應考慮放寬禁止蒙面的限制，可考慮增加免責辯護條款，准許市民在以和平方式表達意見。局方則指至今有75個人因相關罪行被檢控，26人被定罪，強調要「居安思危」需保留法例。

狄志遠指有相當數目的市民已養成佩戴口罩，以預防疾病的習慣，另有多區居民希望在參與區內事務的討論會時佩戴口罩以保護私隱，質詢有關當局會否考慮在沒有被警方禁止的公眾集會或公眾遊行期間，暫緩執行《規例》；而市民並不清楚在甚麼情況下佩戴口罩屬《規例》訂明的「合理辯解」而可使用蒙面物品，政府能否提供清晰指引。

政府回應指2020年12月，終審法院就緊急情況規例的情況確立蒙面法，法院明確指出，穿戴蒙面不是和平集會權利的核心，而口罩令和禁止蒙面規例是兩回事，前者為處理公共衞生問題，後者則是處理危害公共安全議題，因此禁止蒙面規例的立法原意十分清晰，不會影響市民日常生活中佩戴口罩。政府亦強調要「有憂患意識、居安思危，要做好風險管理、各方面預案」，會繼續保留法例。從規例實施至今，政府指有75個人因為相關罪行被檢控，26個被定罪的人內，判刑由10日到8個月不等。

針對因不舒服佩戴口罩而參加集會的市民會否「誤墮法網」，局方回應指工作時間出於人身安全、宗教、先前存在醫學健康理由不受規例影響，而只要有合法權利、合法辯解，執法人員則會會根據當時作出的行為而考慮，但強調「豬嘴面罩，明顯唔係合理辯解」、「戴着著V剎面具，似乎睇唔到合理情況」。