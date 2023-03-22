當局稱年中提店舖阻街修例　議員關注內地遊客遭歧視

外界炮轟政府打擊衞生黑點做騷。環境及生態局副局長黃淑嫻今日(22日)在交流會後表示，會上重申政府計劃在年底前清理至少75%的衞生黑點，又指當局正在全面檢視環境衞生法例的權限和罰則，早前已向立法會提出首階段提高定額罰款的意見，年中將提出第二階段的修例建議。

當局擬調高亂拋垃圾的定額罰款，由現時1,500港元增至3,000港元；至於店舖阻街及非法棄置建築廢物的定額罰款，則上調至6,000元，而第二階段修例是賦權食物環境衞生署人員發出告票及移除物件，毋須執法部門處理。

對於滅鼠工作，她指採取有關措施後食環署捉到的老鼠數目較2021年同期多50%，目標是在年底前將約100個鼠患黑點至少減半。她又指政府已管制即棄塑膠和餐具向立法會提交條例草案，預計今年年底明年初可以實施。

另一議員李梓敬指在交流會上向政府表達，關注內地遊客來港受歧視問題，稱早前有內地網紅指出在香港旅遊時遇到受歧視，事件亦在內地引起很大回響。他認為政府應該加強在港宣傳「好客之道」，鼓勵市民及商戶更友善對待遊客，建議在旅發局的「優質旅遊服務」計劃之上，加設針對旅客友善認證計劃，例如加入考慮餐牌或服務列表上，是否有不同字體，或服務員能否說不同方言等作考慮因素。

他又建議當局可以考慮加設投訴機制，提供平台，讓旅客在受到歧視或不友善對待後，可以向當局投訴，而有關平台的資訊，可以對外開放，期望有關措施，可以改善內地遊客對香港的印象，鼓勵更多遊客來港，加快旅遊業復常。