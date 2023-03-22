保安許可證過去5年4.7萬新申請　51至60歲佔3成2

不少中年人會轉行從事保安員，保安局表示，過去5年獲執法部門牌照課發出許可證的新申請人數，以51歲至60歲組別人組最多，共有15,588人，佔整體32.9%；其次為41歲至50歲組別，共有11,283人，佔整體23.8%。而截至今年2月底，本港共355,848名許可證持有人，而受僱擔任保安工作則有156,845人。

保安局局長回覆議員郭偉強書面質詢時表示，根據警察牌照課的統計數字，2022年有156,153人受僱擔任保安工作；2021年及2020年則分別有158,003人及158,067人。而根據資料，過去5年新申請保安人員許可證有47,353人，以51歲至60歲、41歲至50歲及61至70歲的組別最多，而80歲以上人士的竟有40人，佔整體0.1%。

被問到保安人員相關的訓練課程，局方指，保安及護衞業管理委員會推出「保安培訓課程認可計劃」，讓公眾知悉市面上可供報讀並符合管理委員會認可標準的基本保安培訓課程，確保基本保安培訓課程的質素。去年課程承辦機構數目有56個，提供107個課程數目。