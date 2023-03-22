政府6月推BUD基金申請易 　簡化表格及提交證明文件

為支援本地企業提升競爭力和開拓更多元化市場，政府提出發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)，並計劃於本年6月推出「BUD專項基金」—申請易，進一步簡化申請表格及所須遞交的證明文件要求，並加快審批資助金額10萬港元或以下的申請，完成處理申請時間減半，同時簡化獲項目的採購程序安排。

商務及經濟發展局局長丘應樺書面回覆議員陳祖恒的提問時，指獲簡化的申請類叩，例如投放廣告、參加展覽、製作或優化公司網站或流動應用程式、申請商標註冊及進行檢測和認證等，當巨指服務承諾是於30個工作天內完成處理申請，較「BUD專項基金」一般申請的60個工作天服務承諾，大幅減少一半。

當局亦將進一步簡化「BUD專項基金」獲批項目的採購程序要求，容許企業無須就5,000港元或以下的採購項目提交報價，現時有關上限為2,000港元，務求能更便利企業和減輕行政成本。有關措施將適用於「BUD專項基金」—申請易及一般申請。

「BUD專項基金」在2020年已提供網上申請服務，方便企業遞交申請，而網上申請服務同樣適用於「BUD專項基金」—申請易。