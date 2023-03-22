強積金回報不濟　議員倡設保本基金　許正宇：世上無免費午餐

外界批評強積金不足以養老。有議員今日（22日）在立法會上批評強積金回報相當「不濟」，又要求考慮禁止投資回報低的信託人收取手續費，亦有多名議員要求政府推出「保本」基金，保證市民有指定的回報率。不過，政府未有正面回應有關訴求，在回應有關保本基金一事上更稱「世上無免費午餐」。

勞工界議員周小松指多名議員要求政府推出「保本」的強積金投資，可見強積金回報相當「不濟」，形容社會不是要求「好高嘅回報」，只是要求「保本」，問到政府會否設立對投資信託人設立監管和獎勵計劃，讓提資回報高的信託人可收取較高的手續費，禁止投資回報低的信託人收取手續費。財經事務及庫務局局長許正宇回應時指政府現時已有推出「保本」基金，而有關投資量佔所有的7%，有部分市民已選取有關基金作投資計劃一部分，同時法例已規定保守基金的收費機制和投資回報掛鈎。

另一位具勞工背景的議員黃國同樣要求政府推出「保本」強積投資項目，指市民對強積金務實和合理，並非想賺大錢，而是希望有合理的投資和回報，又指市民對保證回報的強積金需求啟切，認為香港有條件推出保證回報跑贏通脹的強積金計劃，質疑政府不推出有關計劃「係唔想做，而唔係唔能夠去做」。許正宇回應指過去推出預設投資策略回報率不低，強調政府已指示金管局和積金局研究方案進一步回應社會對回報穩健和手續費低的強積金訴求，當局計劃未來先在政府發行的基建債券優先予強積金投資，而就「保本」強積金一事，稱「世上無免費午餐」。

陳健波認為最重要是讓市民明白，如果將所有強積金投資在「保本」但低回報的產品上「可能連通脹都追唔到」，要求政府教育市民充分了解強積金，和了解投資。許回應政府一直有作出宣傳工作。