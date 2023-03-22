店舖違法賣貓狗肉5年接4投訴　1宗成功檢控

早前本港有店舖被踢爆出售貓肉，環境及生態局表示，過去五年，漁農自然護理署共接獲4宗有關持牌新鮮糧食店涉違法出售貓肉或狗肉的投訴，成功檢控一宗個案，食物環境衞生署則接獲1宗同類投訴，調查後没有發現可疑的肉類。被問到當局會否考慮修例提高相關刑罰，局方指漁護署會繼續密切留意有關情況，並按需要檢視罰則水平。

環境及生態局回覆議員陳勇書面質詢稱，如懷疑有人非法售賣狗肉或貓肉，漁護署會派員到涉事地方巡查,並視乎情況檢取店內貨品進行化驗，若證據足夠，即會向有關人士提出檢控。另一方面，食環署是食物業處所(包括新鮮糧食店)的發牌當局。該署一直透過發牌制度、巡查、抽查及檢取店內懷疑貨品等執法行動，確保持牌人遵守牌照條件，以及《公眾衞生及市政條例》(第132章)及其附屬法例有關食物安全和環境衞生的規定，如懷疑售賣狗肉或貓肉的情況，會將個案轉介漁護署跟進，雙方按需要採取聯合行動。

至於違反《貓狗條例》(第167章)有關條文，最高刑罰為罰款5,000元及監禁6個月，有指已不能起阻嚇作用。當局稱近年有違法者被判監，彰顯違例的嚴重後果，漁護署會繼續密切留意有關情況，按需要檢視罰則水平。跨部門打擊方面，局方指漁護署、食環署和海關一直保持緊密合作，在各進口管制站打擊走私活動，包括定期舉行會議、安排於管制站進行聯合行動及交換情報工作。漁護署亦與內地海關總署保持緊密聯繫，交換情報。