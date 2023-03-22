預報旅客系統堵截假難民　相關規例周五刊憲

港府2021年修訂《入境條例》加強打擊假難民，在5大範疇推出最少10招改善免遣返聲請安排，其中包括推行「預先通報旅客資料」系統。保安局今(22日)表示，已根據《入境條例》（第115章）第6A條訂立《入境（預先通報乘客資料）規例》，為預報系統提供法律依據，《規例》本周五(24日)刊憲。預報系統正在開發階段，預計2024年第3季分階段推行。

局方指，為使香港作為國際航空樞紐能符合國際民航組織的要求和建議，以及協助入境事務處加強其入境檢查和執法能力，從而阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐來港航班，故需要在香港推行預報系統和透過《規例》賦予其法律效力。《規例》將訂明航空營運商在飛機起飛來港前後，須透過入境處指定的預報系統，就每位旅客提供預報乘客資料和飛機資料。航空營運商只須就由香港以外地方來港的航班遵守《規例》，而離港的航班不受《規例》影響。《規例》將於下周三(29日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。

入境處的預報系統現時正在開發階段，預計於明年第3季分階段推行。除了關於罪行、罰則及免責辯護的部分外，《規例》計劃於同期隨着推行預報系統生效。為了讓超過100間航空營運商有時間連接預報系統及確保系統能順暢及有序運作，會設立約12個月的過渡期，使不遵守《規例》下的要求的罪行、罰則及免責辯護只會在全面落實預報系統後才實施。視乎預報系統及航空營運商的準備情況，保安局會適時訂立《生效日期公告》以指明《規例》的生效日期和相關過渡期。