初選案續審　區諾軒同意民主派未部署當選後如何爭取訴求

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今（22日）繼續在西九龍法院受審，續由控方證人區諾軒接受辯方盤問。區表示不同派別有不同想像，直言當時民主派未有具體部署，在當選後要如何爭取訴求。他續指，有派別主張「攬炒」，是表達一種絕望，覺得長時間無法實現心目中的香港，遂要用盡抗爭手段爭取破局，如「置諸死地而後生」。

區諾軒同意在政府協商之中，要達成進展，兩邊都要讓步，「如果大家一人行一步，就係妥協」。他亦認同確有「開天殺價，落地還錢」的策略。區說現時本港的政治制度是行政主導，立法會擁有的權力有限，即使民主派取得過半議席，依然受到既有框架限制。

區供稱，通過財政預算案與否屬於手段，政治目標是目的。倘若長期沒有正常撥款，對市民日常生活有很大壓力。政治人物縱橫捭闔、相互博弈，他們需要作出選擇。區續指對「35+」計劃，公眾或候選人一般有2種想像，其一是透過過半議席，提高議價能力爭取五大訴求，但未商議具體部署；其二是不惜「攬炒」，透過否決財政預算案等方式向北京施壓。

案件編號：HCCC 69/2022