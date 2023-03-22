演唱會飛網購騙案1周14宗　23歲女買周杰倫門票失2.5萬元

台灣歌手周杰倫的香港站演唱會加場門票日前公開發售，火速被秒殺，而騙徒化身黃牛黨同步在各大平台以炒價「出讓」這輪的演唱會門票，執法部門表示，短短一周內已接獲14宗關於演唱會門票的網購騙案，總損失逾7萬港元。其中一名23歲女子誤信騙徒在小紅書「出讓」兩張周杰倫演唱會門票，總共轉賬近2.5萬港元至對方銀行戶口，最後賣家失聯。

截至今日(22日)，過去一周最常成為騙徒幌子的貨品是演唱會/主題公園門票，其餘為手袋、化妝護膚產品、傢俬/家庭用品、智能電話、相機、海鮮食品、玩具模型、電子產品及衣服鞋履。

而現存的詐騙專頁及帳號，包括Enzo Ken（UID: 100082226078421)、Fork Wing(UID: 100004433616972)、Hiç beauty、Leung Isa(UID: 100090574749659)、Qurchase日雜鋪、德華TAK WAH、歐美日韓代購 Boutique。當中不排除假冒同名專頁或帳號。