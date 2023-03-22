康業引進科技推動可持續發展　自研智能系統　優化服務及提高效率

康業在過去數十年間持續邁進，在不同年代配合當時的客戶需要，持續以優質管理的標準及運作模式，為業戶創造美滿之家。時至今日，康業一直與時並進，配合瞬息萬變的科技發展，持續提升智能化管理，不但引進物聯網（IoT），更自行研發及引入各類智能管理系統，例如Nitrol（智能流動巡邏系統）及開發手機應用程式（SoProp及WeCom等），有效地以科技提升工作效率及管理質素，全面滿足客戶需要，因而榮獲「超卓創新智能物管大獎」。

隨着時代轉變，考量到數碼化的趨勢及疫情下的新常態，康業亦緊貼市場潮流，為日常的物管服務引入更多不同類型的智能科技應用。其中，康業的聯號公司——力安科技有限公司（力安）早前就推出「VR生活停不了」的嶄新數碼體驗，利用3D全景掃描的技術，開發了一個增值服務平台，涵蓋了「3D全景帶路（專利技術）」、虛擬展覽、同步教學及導覽、「3D全景話『裝修』」及商場遊戲引人流等多個功能。

各項功能均為客戶打造無限創意空間，其中「3D全景帶路」屬市場上獨有技術。此項技術並不需要使用無線網絡（Wifi）或iBeacon等傳統技術即可使用，配合圖片與實境引領客戶到想去的目的地，目前Wetland Seasons Park與Wetland Seasons Bay屋苑已經率先使用這項嶄新功能，為客戶提供更優質的體驗。

為了進一步打造智能化生活，康業同時積極採用數碼化管理方案，多年前已經引入智能生活概念，開發及推出客戶手機應用程式（SoProp及SoPropBiz），提供一站式物業管理服務。住戶可透過手機應用程式，輕鬆操控住所配備的智能家居系統、預約會所設施以至繳交管理費等，令生活更簡便、更舒適。

此外，康業亦持續引進各類智能機械人應用，以應付日常物管工作，提高資源效益，拓展智慧物業管理，長遠達致可持續發展理念；相關智能機械人亦協助管理團隊進行各類防疫工作，例如運用「智能送餐機械人」為食客提供自動送餐服務，且以人工智能設定不同送餐路線及收回餐具路線；公司亦採用「天井喉管檢查機械人」，定期進行大廈喉管監測，透過「4K高清鏡頭」輔以人工智能（AI）及紅外線分析，監察及收集數據，盡早發現大廈的滲漏問題，以防患於未然，保障客戶健康。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「作為香港大型的物業管理公司，康業以『為未來‧服務』為可持續發展目標，並且由『SERVICE』代表7個可持續發展核心範疇作推動，當中包括「S」社群（Social）、「E」環境（Environment）、「R」風險管理 （Risk Management）、「V」供應鏈（Vendor）、「I」創新（Innovation）、「C」顧客（Customer）及「E」員工（Employee）。他又補充，憑藉7大核心，康業將繼續加強自身在環境、社會和經濟方面的抗禦力，追求持續增長，配合母公司新鴻基地產集團的發展，致力提供更美好的居所，創造更優質的生活品味，共建更健康和諧的社區。

為實踐永續目標，康業積極推動管理住宅物業申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，鼓勵業戶使用電動車減少路面排放，目前已有34個申請獲批，受惠車位達8,000個。此外，康業制訂一系列可再生能源推動計劃，目前共安裝超過7,000塊太陽能光伏板，年產電量達2,700,000千瓦時，相當於超過800個家庭全年用電量。由2021年開始，公司亦就內部培訓和大型企業活動購買中電「可再生能源證書」（REC），用以抵銷年內的相關用電，務求為業戶營造一個綠色美好的生活環境。

公司一向注重人才發展，已連續7年支持教會關懷貧窮網絡（教關）的「YUM青年向上流動嚮導」計劃，為未有職場方向的年輕人，提供升學以外的出路，並提供在職培訓、輔導和教育資助平台。早前更為新入職的員工舉辦「師友同行」啟動日，透過計劃讓參加的學員獲得導師的指引和支持，提升職場技能及人際技巧，培養持續進修及自我增值的習慣，提升競爭力；友師同時協助學員自我認識，建立正向的生命價值，找出合適發展的方向及計劃，增加向上流動的動力。

康業將「SERVICE」理念融入各業務中，堅守母公司新鴻基地產「以心建家」的理念，實踐永續發展理念與承諾，以優質服務、創新科技及環保管理，為顧客、員工、合作夥伴及社區創造長遠價值。