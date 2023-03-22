首宗濫用疫情資助競爭法案件　4公司涉掩護式投標遭競委會入稟

競委會今日(22日)入稟競爭事務審裁處，向4間公司及3名相關經營者展開法律程序。競委會指，本案是首宗濫用政府新冠疫情資助計劃的競爭法案件，涉及189份申請，獲批約1300萬港元資助。

在遙距營商計劃(D-Biz)下，企業可申請政府資助以採購資訊科技方案。案發於2020年5月至2021年9月，4間公司分別是Multisoft、BP/Noble、KWEK和逸盈，Multisoft及KWEK在提交有關方案的報價時，從事掩護式投標等行為，確保BP/Noble或逸盈中標。而BP/Noble及逸盈在另一批申請中，亦互相提交掩護式標書，雙方因而在各自客人的招標中勝出。

競委會現正向審裁處申請以下命令，包括宣布以上各業務實體違反第一行為守則，以及宣布3名牽涉人違反守則；對其施加罰款；收取競委會的調查費用及訟費；各業務實體須推行審裁處認為合適的有效合規計劃；及向KWEK的董事兼股東鄧先生發出取消董事資格令。

競委會相信有關行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及分享影響競爭的敏感資料，嚴重違反競爭行為。其中一間涉案的業務實體BP/Noble，已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會訂立合作協議。