中大研無線電子支架　電激控制食道　無創醫胃酸倒流

俗稱胃酸倒流的「胃食管反流病」於全球十分普遍，且難以治愈，常出現胃灼熱的情況，約8%的患者需終生服藥，另可通過入侵性手術等方式改善病情，但沉重手術費、感染風險而未廣泛應用。香港中文大學工程學院團隊最近研發無線供電的電子支架，可利用電刺激預防及治療胃酸倒流。研究詳情已於國際著名學術期刊《Science Advances》等發表，而研究團隊正緊密合作，將電子支架結合其他新功能應用於胃腸道，進行實驗和臨床評估，將電子支架在臨床上應用。

電子支架由具彈性的醫用食管支架、液態金屬天線和可伸縮的柔性脈衝發電器組成。液態金屬熔點低和容易導電，在體溫下能保持柔軟，令天線可隨食道蠕動而變形。而配合體外可穿戴式無線供能線圈，液態金屬天線可以穿透人體組織收集能量，供電予電子支架作電刺激治療。柔性脈衝發電器則具高伸展能力及穩定的機械性能，在食道蠕動下亦可提供穩定的雙相電流刺激。研究團隊還利用激光切割雕刻機大量製造可伸展的柔性電路，提高設計靈活性外亦大增製造產能。

中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁表示，電子支架已經活豬實驗，證實電子支架可以提供持續電刺激，增加食道下括約肌的壓力，以入侵性較低的方式防止胃酸倒流。下一步將改進實驗室製造的原型，將之轉化為可用於臨床的產品。研究助理教授陳啟楓則指，電子支架未來可結合壓力感應器等用於生理評估，將病理數據實時調整電刺激參數，精準治病。技術亦可用於胃腸道其他部位，或其他有自然孔洞的器官。