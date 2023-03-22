認4項虐兒罪　童樂居懷孕前員工被判囚5個月

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴，其中24人的案件早前被轉介至區域法院審理，但當中有6人其後被發還予裁判法院處理。其中1名被告於本月初在九龍城裁判法院承認4項虐兒罪，經提取報告後，署任主任裁判官黃雅茵今（22日）判被告監禁5個月。裁判官指被告使用錯誤方法教導兒童，且相當不恰當，必須判處阻嚇性判刑，每項控罪均判監2個月。不過考慮到被告現正懷孕及量刑整體性，故下令將部分控罪的刑期同期執行，將總刑期定為5個月。

現年29歲的被告趙運紅早前承認4項虐兒罪，她另涉1項控罪將於4月21日在區域法院再提訊。裁判官判刑時指，涉案事主雖無受傷，但必定受到到一定程度痛楚，而且他們均相當年幼。官指被告無疑採用的處理方法不正確，會令兒童此後以武力處理糾紛，並認為被告不應以「取易捨難」方法處理。

據本案案情稱，她於2021年11月19日至12月14日共6度襲擊4名2至3歲的幼童，包括女童W、女童I、男童U及男童B。被告於2016年11月起在童樂居入職，於涉案期間先後虐待該4名事主，包括用毛巾捽臉再將其甩向地、扯頭髮致事主從後墮地、用毛巾捽臉及向後壓約14秒、推頭使事主從梳化掉落軟墊、推事主令其仆前跌地撞向他人及以尿片打臉等。

案件編號：KCCC 3736/2021