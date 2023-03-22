詐騙政府百分百擔保貸款再拘19人　5浪打擊行動總涉款逾14億元

港府在疫情下推出「百分百擔保特惠貸款」，以紓緩中小企的營運壓力，但有騙徒自2020年起針對計劃提交虛假申請，當中包括不實的員工薪金紀錄、公司營運報告等，從而獲取貸款。執法部門循不同渠道累計收到12宗舉報，當中牽涉超過300個問題申請，涉及貸款額超過14億港元，人員積極採取以情報主導的調查方法，展開5浪的拘捕行動，至今總共拘捕123男52女。

調查人員講述今日(22日)所採取的第5浪行動細節，期間以「串謀詐騙」罪拘捕12男7女(34至70歲），分別報稱公司董事、商人、家庭主婦、廚師、教練等，他們的關係千絲萬縷，當中包括4對夫婦、有4人是兄弟姊妹，另有部分人互相認識。人員同時搜查11間涉案公司、被捕人住所、為涉案公司服務的秘書公司，檢獲一些涉案公司的營運紀錄、強積金文件、銀行文件及電子設備等。

人員指出，被捕人士在11間涉事公司內的身份不斷重複，會擔任董事及員工的雙重職務，例如其中一間公司的董事，甚至同時是10間公司的員工。待貸款到手後，公司所聘用的員工會大幅降薪，月薪降至5千港元或更少，個別人士更被中止僱用。執法部門已凍結部分涉案戶口，並對被捕人士的樓宇資產進行財務調查，涉款逾4,000萬港元。

此外，全部涉案公司均是從事資訊科技或有關的顧問業務，當中10間是聘用同一間秘書公司，並有部分公司使用相同營運地址及電話；它們大多數為空殼公司，不具備實質業務，案中有9間成功取得300多萬至600萬港元貸款，總涉案金額達4,900萬港元。根據調查，騙徒會提交虛假的公司財務報表，全程僅由申請人自行核實，亦會製作虛假的出糧紀錄，以及利用強積金供款紀錄，製造用高薪聘用多名員工的假象，藉此滿足貸款申請條件，取得較高貸款額，有被捕人士便由過往大約1萬港元月薪，暴漲為月入8萬港元的高薪人士。另一方面，相關公司一般只提供2個月的強積金供款紀錄，每次均在遞交申請前一刻才聘用涉案員工，各人更於同一日受僱。

貸款存入涉案公司的銀行戶口後，款項會在短時間內轉到私人帳戶，或以現金方式提走，並非用在公司的營運用途。執法部門正追查資金流向，亦會向涉嫌收取者進行財富調查，考慮充公相關資產。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。