內地事主將離港須緊急認人　迷姦男子案被告今再提訊

一名男子上周（15日）被發現倒斃於尖沙咀1酒店房間，經調查後懷疑案件涉及迷姦成分，其後拘捕1名28歲男子及1名31歲男警員，懷疑2人涉案。警員後獲准保釋候查，須於4月中旬報到。28歲男子則被指涉及另1宗使用迷姦水與男子發生性行為的案件，被控1項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，並於本周一（20日）作首次提訊，暫毋須答辯。被告今（22日）再被解往九龍城裁判法院應訊。

控方今天在庭上表示，本案被告區子鍵因疑另涉其他案件正接受調查，當中有2名事主須進行認人手續，但該2人之雙程證將於明天（23日）到期，故申請將被告先交予警方看管，以進行緊急認人手續。裁判官批准其申請，被告將於本周五（24日）再到庭作保釋申請。

控方今亦申請修改本案的控罪內容，獲裁判官批准。修訂後的控罪指28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵於2023年3月15日至16日期間，在尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店1132室對男子X使用或施用藥物，即迷姦水，意圖使他神志不清或軟弱無力，以使被告得以與X作非法性行為。

案件編號：KCCC 773/2023