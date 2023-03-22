「藝聚香港」今起舉辦　邀藝術家製展品刻劃大城小景

國際藝術盛事本月連場上映，旅遊發展局趁勢今日(22日)推出「藝聚香港」，邀請本地與海外藝術家聯乘創作4組以香港為主題的藝術品，並在今日起舉行的「Art Central」展覽以設立「藝聚香港café」展示，亦於中環及金鐘的巴士站和電車站展示巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)中本地藝術家刻畫香港的藝術品。該局期望透過宣傳及支持多項國際藝術盛事，吸引旅客來港感受藝術之都的魅力，同時推廣本地國際藝術家交流及社區深度藝文遊，鼓勵市民旅客一同藝遊香港。

旅發局去年起邀請8位本港與海外藝術家，新冠疫情下花逾1年，越洋聯乘4組以香港為主題的藝術品，當中包括麥東記Don Mak聯乘澳洲插畫家lya Milstein，以插畫創作1幅作逾12米的畫《蛋撻》，展示香港大城小景的日常，猶如「迷你港版清明上河圖」。另有粵東磁廠第四代傳人曾嘉彦聯同日本的刺繡藝術家竹岡加津美，以瓷器餐具和刺繡創出藝術裝置《躍動香港》，從瓷碗中綻放香港特色。藝術品將於Art Central場館內的「藝聚香港 café」展示，市民旅客品味咖啡同時，亦能欣賞本地及世界各地的當代藝術作品。

此外，法國5月藝術節（French May Arts Festival）今年迎來30周年，其重點活動包括沉浸式展覽《虛擬凡爾賽宮之旅》。旅發局與藝術節合作，邀請本地藝術家將「凡爾賽宮」印於電車車身，化成「流動畫板」，將藝術帶進香港社區。旅發局邀請內地90後藝術家「陳粉丸」創作全新以香港為主題的紙藝作品，稍後將於高鐵香港西九龍站展出，令旅客一抵港便能感受到香港的藝術文化氛圍。