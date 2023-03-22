首屆香港流行文化節4月揭幕　重溫張國榮梅艷芳經典作品

本屆政府曾於《施政報告》提及推動文化發展，使香港成為中外文化藝術交流中心。康文署將每年與業界和藝術界人士共同舉辦「香港流行文化節」，欣賞香港流行文化的獨特性。首屆「香港流行文化節」將於4月揭幕，以不同面向帶領觀眾重溫1980至1990年代香港流行文化黃金時期一代巨星，例如張國榮和梅艷芳的經典作品。署方期望透過教育及外展活動，例如製作介紹香港流行音樂及電影的電視專輯等，接觸更廣泛觀眾群，推廣香港流行文化。部分節目亦會在演出後在線上播出，讓觀眾重溫精彩片段。

第一屆「香港流行文化節」已確定約20項活動，包括7個表演節目、4個專題電影放映、4個專題展覽，以及一系列戶外和外展節目，為觀眾帶來不同節目體驗。節目有業界及多個持份者支持，參與團體及人士超過100個/位。節目編排上，加入原音、爵士樂及無伴奏合唱等年輕人喜愛的元素，重新演繹膾炙人口的流行歌曲、由不同年代歌手同台演繹流行經典等，期望吸引包括年輕一代、來自世界各地的不同觀眾。

兩個前奏節目，分別是下周三(3月29日)至10月9日在文化博物館舉行的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，紀念張國榮逝世20週年；以及由下月7日至8日，在伊利沙伯體育館表演場舉行流行音樂會《流行原音》，將由本地著名音樂監製嚴勵行擔任音樂總監。

4月22日，文化中心大劇院舉行的「趙增熹x李幸倪x《金枝玉葉2》」為節目揭幕。著名音樂監製趙增熹選4首由張國榮和梅艷芳主演的電影歌曲重新編曲，配以電影片段，並由歌手李幸倪演繹，再放映兩位巨星合演的電影《金枝玉葉2》(1996)。翌日(4月23日)文化中心露天廣場將舉行戶外《聲‧影馬拉松》。首部分的流行音樂會將由不同年代的歌手及樂隊演出，第2部分的「電影歌曲齊齊唱」將放映精選自20齣張國榮及梅艷芳演繹的電影歌曲片段，並由多位新生代歌手引領現場觀眾和唱。