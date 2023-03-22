政Whats噏：內地遊客同市民爭食兩餸飯　楊永杰促打擊劣質團

香港同內地全面通關後，來港嘅遊客大幅增加，對經濟復甦有一定幫助，但同時影響市民嘅生活。有議員話旅客潮再度來襲，某啲地區不但出現嚴重交通擠塞，近來仲出現消費能力較差嘅遊客，同市民爭食兩餸飯嘅現象添！

議員楊永杰話今日(22日)喺立法會前廳交流會上拎咗幾張出嚟畀啲官睇，話近來出現唔少「平價團」、「劣質團」接載遊客到平民餐廳食兩餸飯，並且「攻陷」街市同熟食市場，嚴重影響基層市民嘅日常生活。佢呼籲當局要加強同內地有關部門溝通協作，聯手打擊「劣質團」之餘，亦須安排指定食肆同規定餐標，同埋要打擊假冒偽劣產品、規管珠寶同中成藥銷售，務求令遊客有一個良好嘅體驗。

實際上，議員江玉歡近日收到土瓜灣區嘅居民反映，話唔少旅遊巴出現喺區內專做內地遊客生意嘅免稅店或商店附近，喺上落班時間同周末特別容易造成行人路擠擁。佢今日喺當區實地視察，就見到唔少旅客喺街角集體吸煙，話明白當區居民嘅憂慮，畢竟旅遊業同市民嘅起居生活要取得平衡。佢建議旅行團應多遊真正景點，旅客來港應該要去最優質嘅路線。如果真係要到舊區或民居，係咪要了解當區嘅承受能力？同埋加強環境衞生嘅處理呢？