本周首3天錄7宗學校或院舍爆急性腸胃炎　涉64人超越上周人數

近日多間學校及院舍爆發急性腸胃炎個案，中招學生及院友大部分出現屙嘔不適。衞生防護中心今日(22日)表示，自2月中起，院舍或學校爆發急性腸胃炎的個案增加，根據中心的流行病學調查顯示，上述急性腸胃炎爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，已排除涉及食物中毒。而衞生署幼兒中心/幼稚園和安老院舍定點監測數據亦顯示，急性腸胃炎的活躍程度有相應上升。

中心指出，根據最新監測數據，院舍/學校爆發急性腸胃炎個案，由截至2月25日一周的2宗，涉及10人；上升至截至上周六(18日)一周的7宗，涉及63人。而本周截至昨日(21日)，短短3天已錄得7宗爆發個案，涉及64人，人數已超過早前一周的累計個案。

急性腸胃炎多數由病毒引致，最常見的為諾如病毒、輪狀病毒，腺病毒等，一般於冬季較常見，感染途徑包括接觸患者的嘔吐物或糞便、接觸受污染的環境或物品，亦可經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

防護中心提醒市民及院舍人員時刻保持個人及環境衞生，中心職員已向醫生、醫院、學校和院舍發信，呼籲他們留意最新情況。學校和院舍亦應按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。若有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。