觀塘紅的當貨Van　三男搬英泥上車　網民直言「避震會斷」

搭的士時行李可隨車，不過並非所有物品都可放上的士。事緣有網民今日(22日)於社交平台上載一段約10秒的影片，只見一輛市區的士(紅的)停靠在觀塘駿業街一建築材料店舖門前，並打開後座車門及車尾箱，供三名男子輪流將一袋袋懷疑水泥搬放上車，期間為節省體力更直接將水泥拋上後座。有網友笑言「5.5噸的士」並反問「客貨分家呢」？

從影片所見，三名分別身穿灰、黑及黃衫的男子夾手夾腳，將店舖門前堆放的一袋袋水泥徒手搬上停在駿業街路邊的市區的士，而黃衣及灰衣男疑似為節省體力，直接將手中水泥拋上的士後座，期間另有一名疑似的士司機的中年漢，曾伸手𢲷頭。不少網民紛紛留言，笑指「司機都R(𢲷)晒頭表示無奈」。

不過更多人則為該輛「受害」的士抱不平「避震都會斷」、「好快爆胎」。亦有人猜測該名司機為「租車更」，並指「交更佢自己抹車都抹到XX」、「車主多得佢唔少」，又質疑該的士承載如此多水泥「行唔行得郁㗎」。

而根據運輸署，的士為乘客提供直達目的地的個人化運輸服務。法例規定，除個人手提行李外，的士不可以用作運載貨物，所以乘客不應租賃的士作運載貨物用途。另根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，包括不得運載屬危險或厭惡性質的貨物；或未經牢固包裝的貨物。